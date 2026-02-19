27 мая 2026, среда, 10:48
  • 19.02.2026, 8:46
Сенаторы США впервые с начала полномасштабной войны посетили Одессу

Политиков проинформировали о том, как Россия атакует американский бизнес.

Сенаторы США посетили Одессу впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину и как раз за несколько дней до четвертой годовщины войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

В Одессу прибыла делегация сенаторов США - Джин Шахин (штат Нью-Гемпшир), Шелдон Уайтхаус (штат Род-Айленд), Ричард Блюменталь (штат Коннектикут) и Крис Кунс (штат Делавэр).

«Символично, что визит состоялся накануне четвертой годовщины вторжения, 24 февраля. Сенаторы имели подробный брифинг о ситуации с безопасностью в регионе, возможности противовоздушной обороны, последствия российских ударов по критической инфраструктуре города и жилых районах», - сообщила Стефанишина.

По ее словам, сенаторов проинформировали о том, как Россия атакует американский бизнес - уже пострадали более половины тех, кто работает в Украине. Об этом шла речь на встрече с американскими сельскохозяйственными и логистическими компаниями.

«Ключевым элементом программы стали посещение порта и общение с теми, кто ежедневно защищает Одессу и порты Черного моря. Также была встреча с местными религиозными и общественными лидерами, руководством области», - добавила посол.

Стефанишина отметила, что сенаторы США увидели Одессу, которая держит оборону, а также несокрушимых людей, которые живут и работают несмотря на постоянные атаки, отсутствие тепла и электричества.

«Члены делегации подтвердили необходимость усиления давления на агрессора, в частности через принятие Конгрессом США соответствующих двухпартийных законопроектов», - сообщила дипломат.

Так, Джин Шахин заявила, что ее законопроекты («Стоп Россия и Китай» и по санкциям против «теневого флота») готовы к рассмотрению, как только Сенат вернется к работе на следующей неделе.

Ожидает голосования также законопроект о санкциях, соавтором которого является Ричард Блюменталь - сенатор, известный своей антироссийской позицией.

