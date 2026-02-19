Брат короля Великобритании задержан по делу Эпштейна
- 19.02.2026, 13:59
Брат короля Великобритании Карла III, бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан, вероятно, в связи с делом Джеффри Эпштейна, сообщает BBC.
Бывшего принца, которому 19 февраля исполнилось 66 лет, задержали в его имении Сандрингем в Норфолке, где он проживает после ухода из Виндзорского дворца.
Местная полиция сообщила, что в рамках расследования провела арест неназванного мужчины старше шестидесяти лет и обыски по нескольким адресам в Норфолке и графстве Беркшир. Задержанный пока остается под стражей. В заявлении отмечается, что его имя и конкретные детали дела пока не разглашаются в «соответствии с национальными рекомендациями».
По информации СМИ, арест связан с предполагаемым разглашением конфиденциальной информации, имевшей отношение к Джеффри Эпштейну. Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ранее неоднократно отрицал любую причастность к правонарушениям и настаивал на своей невиновности.
Это первый случай, когда бывший принц был официально задержан в рамках уголовного процесса. Ранее против него велись проверки и расследования, связанные с его связями с Эпштейном, но до этого момента арест не производился.
Напомним, бывший принц Эндрю в начале февраля 2026 года переехал из своего особняка Роял-Лодж в Виндзоре в имение на территории королевского поместья Сандрингем в Норфолке. Так британская королевская семья старалась уменьшить общественное внимание к экс-принцу после публикации новой порции документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых содержатся свидетельства возможных сексуальных связей Эндрю с женщинами, привезенными Эпштейном в Великобританию. Сам Эндрю категорически отрицает все обвинения.
Ранее, в октябре 2025 года, он был лишен титула принца и герцога Йоркского.