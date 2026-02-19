WSJ: Цены на газ в Европе продолжают падать 19.02.2026, 16:09

Основные факторы — это стабильные поставки и потепление.

Цены на природный газ в Европе опустились ниже 30 евро за мегаватт-час, поскольку прогнозы более теплой погоды ослабили опасения по поводу низких запасов. В течение текущего отопительного сезона запасы газа в странах Европейского союза существенно снизились и сейчас находятся на минимальном уровне с 2022 года, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее поставки газа остаются стабильными, несмотря на перебои в производстве в Норвегии. Ветреная погода также способствует увеличению выработки электроэнергии из ветровых станций, что снижает нагрузку на газовые электростанции, отмечают аналитики.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) остается высоким, поддерживая общий баланс поставок. В ходе ранней торговой сессии эталонный контракт на голландском хабе TTF снизился на 1,7% и составил 29,30 евро за мегаватт-час.

Эксперты подчеркивают, что текущая комбинация факторов — умеренное потепление, стабильные поставки газа и рост производительности возобновляемых источников энергии — снижают цены и ослабляют давление на рынок. Однако низкий уровень запасов остается ключевым риском для поставок в случае холодной зимы.

