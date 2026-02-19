Трамп обещает решение по Ирану в течение 10 дней

Трамп обещает решение по Ирану в течение 10 дней27
- 19.02.2026, 18:53
- 7,608
Он намерен заключить «значимую сделку».
Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить информацию о сделке с Ираном в течение 10 дней и пригрозил «плохими вещами», если дипломатическое урегулирование сорвется.
Об этом Трамп заявил во время заседания своего Совета мира в Вашингтоне.
Во время первого заседания Совета мира, на котором собрались представители около 20 государств, Трамп перечислял свои достижения на посту президента, в частности мир на Ближнем Востоке.
Американский лидер упомянул о «мирной» ситуации в регионе, добавив, что ему осталось решить вопрос по Ирану.
«Так что теперь мы, возможно, должны сделать еще один шаг, а может и нет. Возможно, мы заключим соглашение. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней», – сказал Трамп.
Он заявил, что переговоры США и Ирана «были хорошими», но стороны должны заключить соглашение, иначе случатся «плохие вещи».
- Как вы знаете, ведутся хорошие переговоры. В течение многих лет доказано, что заключить значимую сделку с Ираном нелегко. Мы должны заключить значимую сделку, иначе случатся плохие вещи, – сказал Трамп.