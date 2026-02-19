Названы самые надежные новые автомобили

Названы самые надежные новые автомобили7
- 19.02.2026, 19:59
Учитывались ожидаемый срок службы, средняя цена и годовые затраты.
Новое исследование аналитического сервиса iSeeCars определило 25 самых надежных и одновременно доступных автомобилей 2026 года. В рейтинге учитывались ожидаемый срок службы, средняя цена и годовые затраты на эксплуатацию, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Лидером списка стал Honda Civic: при средней цене $27 768 его ресурс оценивается в 13,5 лет, а годовая стоимость — всего $2 058. Немногим уступает Toyota Corolla с $2 258 в год и сроком службы 11,3 лет.
Некоторые модели демонстрируют еще более впечатляющую долговечность. Mazda3 Hatchback и Ford Ranger служат в среднем 13,8 лет, Toyota Tacoma — 15,7 года, а рекордсмен Lexus IS350 — целых 17 лет. Однако высокая надежность часто сопровождается более высокой ценой: Lexus IS350 в среднем стоит $50 945.
В десятку самых выгодных моделей вошли также Volkswagen Jetta, Honda Accord, Subaru Impreza, Mitsubishi Outlander Sport, Hyundai Elantra, Mazda3 Sedan и Honda CR-V.
Победители по категориям:
Лучший автомобиль: Honda Civic — $2 058 в год
Лучший пикап: Toyota Tacoma — $2 833 в год
Лучший внедорожник: Mitsubishi Outlander Sport — $2 523 в год
По словам аналитика iSeeCars Карла Брауэра, покупатели все чаще держат машины дольше из-за роста цен, поэтому поиск моделей с оптимальным соотношением стоимости и долговечности становится особенно важным.
Исследование показывает, что бренды Honda и Toyota традиционно лидируют, но в топе заметны и Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Subaru и Volkswagen — хороший ориентир для тех, кто ищет надежный и недорогой новый автомобиль.