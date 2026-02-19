27 мая 2026, среда, 22:29
Rheinmetall показал кадры испытаний секретного дрона

  • 19.02.2026, 20:59
Его тестировали в Украине.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые показал видео испытаний своего ударного беспилотника FV-014, пишет Defence Express.

Ранее, после презентации в сентябре 2025 года, общественности демонстрировали только выставочные макеты аппарата. Теперь компания заявила об успешной демонстрации дрона для потенциального заказчика – одной из стран НАТО. Во время показа беспилотник отработал несколько операционных сценариев, в том числе имитацию атаки. Название государства-интересанта не раскрывают.

Как отмечают аналитики, во время первой презентации в Rheinmetall сообщали, что FV-014 уже якобы имел боевой опыт. Учитывая современную ситуацию с безопасностью, вероятным местом таких испытаний могла быть Украина – фактически единственная страна, где сегодня отрабатывают новейшие образцы вооружения в условиях полномасштабной войны.

Таким образом, можно предположить, что дрон сначала разрабатывали без широкой огласки, а его возможные боевые испытания также могли проходить непублично.

На обнародованных кадрах видно, что запуск FV-014 осуществляется из прямоугольного транспортно-пускового контейнера с помощью твердотопливного ускорителя. Для наведения, судя по видео, аппарат оснащен дневной камерой и, вероятно, тепловизором.

