Российских оккупантов раз за разом отправляют на штурм через трубы

Российских оккупантов раз за разом отправляют на штурм через трубы1
- 19.02.2026, 21:59
Их встречают БПЛА ВСУ.
Командиры подразделений армии РФ не учатся на своих ошибках, продолжая отправлять подчиненных на штурмы позиций ВСУ через пустующие трубопроводы в Сумской области. Офицер группы разведки Юрий с позывным «Лех» подчеркнул, что оккупанты привыкли использовать трубы как логистические пути.
Об этом военный заявил в эфире телеканала «Киев 24».
По словам «Леха», во время прошлой попытки штурма на Сумском направлении из трубы «вылезло около 13 человек», которые и были ликвидированы. Ведущий Вячеслав Соломко спросил, можно ли как-то засыпать, забетонировать трубопроводы.
«Трубы на нашей территории минируются и засыпаются, но есть также те, которые находятся на территории врага и в серой зоне», — объяснил офицер.
По словам офицера, за подобными объектами следят операторы, ликвидируя врага сбросами бомб с беспилотников типа Vampire круглосуточно.