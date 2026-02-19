Польша готова заминировать границу с Беларусью за 48 часов
- 19.02.2026, 22:31
Варшава выходит из Оттавской конвенции.
Польша после выхода из Оттавской конвенции будет способна заминировать границу противопехотными минами за 48 часов в случае угрозы. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, выступая на военном полигоне Зеленка, передает dziennik.pl.
По его словам, Польша «в эти часы» выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Страна намерена использовать эти боеприпасы в рамках проекта «Восточный щит», чтобы обезопасить границы от Беларуси и «российского анклава» в Калининграде.
«Мы находимся в процессе завершения этого проекта, который имеет решающее значение для нашей безопасности, для безопасности нашей территории и границ», — заявил Туск.
Польша объявила о начале процесса выхода из Оттавской конвенции в августе 2025 года, а перед этим, в марте, одобрила начало этого процесса. До официального выхода должно пройти шесть месяцев – срок истекает 20 февраля 2026 года.