закрыть
27 мая 2026, среда, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша готова заминировать границу с Беларусью за 48 часов

2
  • 19.02.2026, 22:31
  • 5,812
Польша готова заминировать границу с Беларусью за 48 часов

Варшава выходит из Оттавской конвенции.

Польша после выхода из Оттавской конвенции будет способна заминировать границу противопехотными минами за 48 часов в случае угрозы. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, выступая на военном полигоне Зеленка, передает dziennik.pl.

По его словам, Польша «в эти часы» выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Страна намерена использовать эти боеприпасы в рамках проекта «Восточный щит», чтобы обезопасить границы от Беларуси и «российского анклава» в Калининграде.

«Мы находимся в процессе завершения этого проекта, который имеет решающее значение для нашей безопасности, для безопасности нашей территории и границ», — заявил Туск.

Польша объявила о начале процесса выхода из Оттавской конвенции в августе 2025 года, а перед этим, в марте, одобрила начало этого процесса. До официального выхода должно пройти шесть месяцев – срок истекает 20 февраля 2026 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина