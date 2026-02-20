28 мая 2026, четверг, 11:56
Стали известны сроки проведения вступительной кампании в вузы Беларуси

  • 20.02.2026, 10:50
Минобразования опубликовало документ.

Министерство образования определило сроки подачи документов, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов в вузы в 2026 году.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 20 февраля и вступает в силу после официального опубликования.

Прием документов

Основной прием документов на бюджет стартует 12 июля. В большинстве случаев он продлится по 17 июля, однако для ряда направлений и форм обучения установлены отдельные сроки.

Так, для очной формы по сельскохозяйственным специальностям, а также для всех специальностей в силовых и военных вузах, включая военные факультеты, документы будут принимать с 12 по 19 июля. Заочники сельскохозяйственного профиля подают документы значительно позже — с 15 ноября по 5 декабря.

На платное обучение сроки в целом совпадают с бюджетными. При этом для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, прием документов продлен: в большинстве вузов — до 1 августа, а по сельскохозяйственным специальностям очной формы — до 2 августа. В Университете гражданской защиты МЧС документы у таких поступающих будут принимать по 26 июля.

Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными договорами или по грантам, должны подать документы до 17 июля, а те, кто зачисляется на платной основе по итогам подготовительных программ, — до 1 августа. Для отдельных категорий иностранных абитуриентов, поступающих по результатам собеседования, сроки могут быть продлены до 15 октября, а при дистанционной форме обучения ограничения по срокам не устанавливаются.

Вступительные испытания

Экзамены и иные испытания в большинстве вузов пройдут с 18 по 25 июля.

Исключения снова касаются силовых и аграрных направлений:

в Университете гражданской защиты МЧС — 18−20 июля;

на военном факультете Гродненского госуниверситета — 20−21 июля;

по сельскохозяйственным специальностям очной формы — 20−25 июля;

у заочников аграрных вузов — 6−15 декабря.

Даты зачисления

Первые приказы о зачислении будут изданы уже 2 июля — для победителей университетских олимпиад и выпускников программы «Школа управления» Академии управления при президенте.

Основное зачисление на бюджет завершится:

по 22 июля — в военных и спасательных вузах;

по 29 июля — в Академии МВД и Могилевском институте МВД;

по 27 июля — в остальных вузах;

по 20 декабря — для заочной формы в аграрных университетах.

На платное обучение абитуриентов зачислят до 3 августа, а заочников сельскохозяйственного профиля — до 20 декабря.

Дополнительный набор

Если после основной кампании останутся вакантные бюджетные места, вузы проведут дополнительный набор. Информация о свободных местах должна быть опубликована в конце июля, а зачисление по дополнительному набору завершится до 30−31 июля в зависимости от ведомственной принадлежности учреждения.

Для сельскохозяйственных вузов по очным аграрным специальностям дополнительный набор пройдет в сжатые сроки — с информированием абитуриентов до 28 июля и зачислением до 30 июля.

