28 мая 2026, четверг, 11:56
Будрис: Транзит белорусских калийных удобрений через Литву не возобновится

  • 20.02.2026, 11:25
Кястутис Будрис
Фото: LRT

ЕС продлит санкции против режима Лукашенко.

На следующей неделе Совет ЕС по общим делам «с вероятностью 95%» продлит санкции в отношении Беларуси еще на год и «в том же объеме, в каком они действуют сейчас», такое мнение высказал в интервью LRT министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Когда это произойдет, полагает он, вопрос о возможности возобновления транзита белорусских калийных удобрений через Литву будет снят с повестки дня.

Глава литовской дипломатии также надеется, что 23 февраля Совет ЕС по иностранным дел одобрит 20-й пакет санкций в отношении России в связи с агрессией против Украины, в котором «некоторые меры в отношении Беларуси даже будут расширены».

«Таким образом, на следующей неделе тема санкций будет закрыта, отодвигаем ее в сторону, — сказал Будрис. — Сосредоточимся на том, что белорусская сторона пообещала Соединенным Штатам Америки — решить проблему с [воздушными] шарами [с контрабандой из Беларуси]. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Европейская комиссия предпринимает новые действия по поводу наших грузовиков, которые все еще задержаны. У нас есть не один вопрос, над которым мы работаем».

