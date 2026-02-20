закрыть
28 мая 2026, четверг, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

F-16 США почти вступили в бой с истребителями Китая

6
  • 20.02.2026, 20:26
  • 21,246
F-16 США почти вступили в бой с истребителями Китая

Короткая «схватка» произошла над Желтым морем.

Американские истребители F-16 опасно близко подошли к воздушному пространству Китая и им на встречу подняли самолеты КНР, рассказали медиа. Инцидент произошел на фоне новой доктрины безопасности Соединенных Штатов Америки, которые предлагают союзникам делать больше для собственной самостоятельной защиты. Что произошло в небе между Китаем и Южной Кореей и какая связь с новой доктриной безопасности Дональда Трампа?

7-я армия ВВС США с авиабазы Осан (Osan Air Base, недалеко от Сеула) в Южной Корее, проводила недельные учения, ориентировочно, в период между 16-20 февраля. Однажды едва не произошло боевое столкновение с китайскими истребителями, сообщило медиа Yonhap.

Выяснилось, что около 10 истребителей F-16 летели над Желтым морем и вошли в воздушное пространство между зонами ответственности Пекина и Сеула. США не так часто проводят маневры в этом участке, поэтому китайские военные отреагировали на инцидент и в ответ отправили на перехват собственные самолеты.

Медиа получили информацию об инциденте в пятницу 20 февраля, но журналисты не указали, когда именно он произошел. Анонимный источник сообщил, что пилоты США предупредили армию Южной Кореи о проведении полетов, но не уточнил, какова цель учений. Также отмечается, что министерство обороны страны не имеет возможности «проверять военные операции с участием ресурсов ВМС США».

Yonhap объяснило, что пыталось получить комментарии командования Вооруженных сил США в Корее (USFK), но ответа не было. При этом напомнили об изменении доктрины безопасности Вашингтона. Один из обновленных тезисов доктрины — изменение отношения США к Индо-Тихоокеанскому региону и предложение к местным союзникам научиться оборонять себя самостоятельно. Среди прочего, в регионе сохранят «ядерный зонтик», но больше внимания будут уделять Тайваню и Филиппинам.

«Юг способен взять на себя основную ответственность за сдерживание Севера с помощью «критически важной, но более ограниченной» поддержки США», — говорится в статье Yonhap.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина