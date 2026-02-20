Новая Зеландия расширила санкции против режима Лукашенко 20.02.2026, 13:16

Под ограничения попало предприятие из системы ВПК.

Новая Зеландия с 21 февраля вводит санкции в отношении белорусского ОАО «Алевкурп», следует из обновленного 20 февраля списка на сайте Министерства иностранных дел и торговли (МИДТ) этой страны, сообщает «Позірк».

Отмечается, что это предприятие «связано с белорусским правительством или военной сферой».

Согласно информации на сайте ОАО «Алевкурп», компания с 2007-го входит в систему Государственного военно-промышленного комитета. Специализируется на выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработки, модернизации, создания новых радиолокационных систем, новейших технологий цифровой обработки сигналов и информации в реальном масштабе времени, а также техники СВЧ и промежуточной частоты.

Из списка МИДТ следует, что с 30 октября 2025 года под санкциями Новой Зеландии находятся, в частности, концерн «Белнефтехим» и ОАО «Нафтан», которые Веллингтон считает причастными к российской незаконной торговле нефтью.

До того «белорусская часть» санкционного списка пополнялась в июне 2025 года. Тогда в него попали ОАО «Завод «Легмаш» (Орша, Витебская область) и КБ «Беспилотные вертолеты» (Минск), а также их руководители.

Сейчас под санкциями Новой Зеландии — за поддержку российской агрессии в Украине — находятся, в частности, Александр Лукашенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, руководство белорусского Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, Госкомвоенпрома.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com