Ford показал доступный электропикап за $30 тысяч
- 20.02.2026, 13:57
Новинку называют дешевой альтернативой Cybertruck.
Ford опубликовал тизеры нового доступного электропикапа. Авто отличается оригинальным дизайном.
Электрический пикап Ford дебютирует в 2027 году и будет стоить примерно 30 000 долларов. Не исключено, что его назовут Ranchero — в честь пикапа 60-70-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
На изображениях видно, что электромобиль Ford Ranchero отличается рубленым дизайном с тонкими диодными фарами. Впрочем, он все же не такой радикальный, как Tesla Cybertruck, а также имеет продуманную аэродинамику кузова и днища, что позволило увеличить запас хода на 80 км.
К тому же, новая модель будет компактнее, чем Cybertruck или Ford F-150 Lightning. Это будет небольшой пикап, построенный на новой платформе с несущим кузовом. В конструкции активно использован алюминий. Также известно, что электрокар оснастят литий-железо-фосфатной (LFP) батареей.
Одним из разработчиков модели является бывший инженер Tesla Алан Кларк. Удешевить электромобиль Ford помогут современные технологии производства: сборка авто методом гигакастинга (из крупных компонентов) и 48-вольтная архитектура, которая уменьшает количество электропроводки.