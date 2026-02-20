Ford показал доступный электропикап за $30 тысяч 4 20.02.2026, 13:57

Новинку называют дешевой альтернативой Cybertruck.

Ford опубликовал тизеры нового доступного электропикапа. Авто отличается оригинальным дизайном.

Электрический пикап Ford дебютирует в 2027 году и будет стоить примерно 30 000 долларов. Не исключено, что его назовут Ranchero — в честь пикапа 60-70-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На изображениях видно, что электромобиль Ford Ranchero отличается рубленым дизайном с тонкими диодными фарами. Впрочем, он все же не такой радикальный, как Tesla Cybertruck, а также имеет продуманную аэродинамику кузова и днища, что позволило увеличить запас хода на 80 км.

К тому же, новая модель будет компактнее, чем Cybertruck или Ford F-150 Lightning. Это будет небольшой пикап, построенный на новой платформе с несущим кузовом. В конструкции активно использован алюминий. Также известно, что электрокар оснастят литий-железо-фосфатной (LFP) батареей.

Одним из разработчиков модели является бывший инженер Tesla Алан Кларк. Удешевить электромобиль Ford помогут современные технологии производства: сборка авто методом гигакастинга (из крупных компонентов) и 48-вольтная архитектура, которая уменьшает количество электропроводки.

