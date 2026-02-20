Bloomberg: Индия нанесла России удар в спину 1 20.02.2026, 14:07

В Нью-Дели выбрали другого поставщика нефти.

Индия готовится импортировать из Саудовской Аравии самый большой объем нефти за последние шесть лет на фоне давления США с целью сокращения закупок российской нефти, сообщает Bloomberg.

По прогнозам старшего аналитика французской компании Kpler Сумита Ритолия, поставки вырастут до 1–1,1 млн баррелей в день – самый высокий показатель с ноября 2019 года. По данным Kpler, это, в целом, соответствует объемам поставок из России.

В то же время журналисты отмечают, что Россия в феврале может остаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Издание напоминает, что аналитики Kpler прогнозировали, что объемы поставок российской нефти в Нью-Дели в текущем месяце могут составить 1,2 миллиона баррелей в сутки, но ожидается, что «объемы поставок должны еще больше сократиться».

По данным Kpler, импорт из России в марте, как ожидается, еще больше сократится и составит от 800 000 до 1 миллиона баррелей в день.

«Ожидается, что техническое обслуживание в апреле и мае на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем Nayara Energy Ltd., который полностью зависит от российской нефти после введения санкций Европейским Союзом, еще больше сократит объемы», - добавляют журналисты.

Издание констатирует, что для России потеря доли рынка в Индии означает потерю ключевого рынка сбыта нефти.

