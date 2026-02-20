США и Индия обсуждают поставки венесуэльской нефти 2 20.02.2026, 14:33

1,342

Цель — снизить зависимость от российского сырья.

Соединенные Штаты ведут «активные переговоры» с Индия о поставках венесуэльской нефти, заявил американский спецпосланник Сержио Гор. По его словам, цель — помочь Дели диверсифицировать импорт энергоресурсов и снизить зависимость от российского сырья, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон ранее связал снижение тарифов на индийские товары с снижением закупок нефти у Россия, что, по оценке США, способствует финансированию войны против Украина.

Гор отметил, что переговоры между американским Department of Energy и индийским энергетическим ведомством продвигаются, и первые решения могут появиться в ближайшее время. Заявление прозвучало в Нью-Дели на мероприятии с участием Индии в инициативе Pax Silica.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился снизить тарифы на индийский импорт до 18% в рамках временного торгового соглашения, а также снял 25-процентную пошлину после того, как Индия пообещала сократить закупки российской нефти. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Трампа посетить страну, сообщил Гор.

Министр торговли Индии Пиюш Гоял уточнил, что соглашение вступит в силу в апреле, а официальное уведомление о снижении тарифов США ожидается в ближайшее время.

Чтобы компенсировать отказ Индии от российского сырья, США предложили заменить его поставками венесуэльской нефти. Вашингтон ранее выдал лицензии компаниям Vitol и Trafigura на продажу венесуэльской нефти после задержания президента Николас Мадуро и заключения соглашения с временным лидером Дельси Родригес.

По данным Reuters, закупки уже разместили крупнейшие индийские переработчики: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, а также частные переработчики — Reliance Industries и HPCL-Mittal Energy.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com