США и Индия обсуждают поставки венесуэльской нефти

США и Индия обсуждают поставки венесуэльской нефти2
- 20.02.2026, 14:33
Цель — снизить зависимость от российского сырья.
Соединенные Штаты ведут «активные переговоры» с Индия о поставках венесуэльской нефти, заявил американский спецпосланник Сержио Гор. По его словам, цель — помочь Дели диверсифицировать импорт энергоресурсов и снизить зависимость от российского сырья, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Вашингтон ранее связал снижение тарифов на индийские товары с снижением закупок нефти у Россия, что, по оценке США, способствует финансированию войны против Украина.
Гор отметил, что переговоры между американским Department of Energy и индийским энергетическим ведомством продвигаются, и первые решения могут появиться в ближайшее время. Заявление прозвучало в Нью-Дели на мероприятии с участием Индии в инициативе Pax Silica.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился снизить тарифы на индийский импорт до 18% в рамках временного торгового соглашения, а также снял 25-процентную пошлину после того, как Индия пообещала сократить закупки российской нефти. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Трампа посетить страну, сообщил Гор.
Министр торговли Индии Пиюш Гоял уточнил, что соглашение вступит в силу в апреле, а официальное уведомление о снижении тарифов США ожидается в ближайшее время.
Чтобы компенсировать отказ Индии от российского сырья, США предложили заменить его поставками венесуэльской нефти. Вашингтон ранее выдал лицензии компаниям Vitol и Trafigura на продажу венесуэльской нефти после задержания президента Николас Мадуро и заключения соглашения с временным лидером Дельси Родригес.
По данным Reuters, закупки уже разместили крупнейшие индийские переработчики: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, а также частные переработчики — Reliance Industries и HPCL-Mittal Energy.