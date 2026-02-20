Военнообязанных в Беларуси могут забрать на сборы на два месяца
- 20.02.2026, 19:02
Прибыть требуют менее чем за сутки.
В Вооруженных силах проводится второй этап проверки уровня боевой и мобилизационной готовности отдельных соединений и воинских частей. С этой целью военными комиссариатами осуществляется призыв военнообязанных на военные сборы по проверке мобилизационной готовности, рассказал заместитель начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил полковника Юрий Гантиевский.
«Этот вид сборов имеет ряд особенностей. Сроки прибытия военнообязанных на предварительные пункты сбора с момента получения повестки минимальные и могут составлять менее суток. Срок продолжительности этого вида сборов может составлять до 60 суток.
Юрий Гантиевский добавил, что основания, по которым военнообязанные могут быть освобождены от прохождения военных сборов, определены в статье 71 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», а также в статье 17 Закона Республики Беларусь «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
В статье 71 в отдельных случаях при наличии уважительных причин и подтверждающих документов военным комиссарам районов, городов предоставляется право освобождать военнообязанных от прохождения военных сборов по другим причинам, рассказал представитель Генштаба.
Он привел следующий пример: несовершеннолетний ребенок, катаясь на горке, сломал руку. Его мать в это время находится в командировке. Отец военнообязанный получает повестку для прибытия на военные сборы. Предоставив все подтверждающие документы, военным комиссаром было принято решение освободить этого военнообязанного от прохождения военных сборов.