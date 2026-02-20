Мигранты вновь пытались попасть в Литву из Беларуси

  • 20.02.2026, 16:01
Мигранты вновь пытались попасть в Литву из Беларуси

Режим Лукашенко возобновил гибридные атаки на границе.

Мигранты пытались незаконно проникнуть в Литву из Беларуси в ночь на 20 февраля, сообщила Служба охраны государственной границы балтийской страны (СОГГ).

Около 2:00 на литовской территории задержано девять иностранцев (семь мужчин и две женщины). Отмечается, что среди задержанных граждане Марокко, Алжира и Египта.

Мигранты, как сообщается, были «подготовлены к нарушению границы в зимних условиях: одеты в теплую одежду, имели подходящую обувь, достаточное количество еды, личные вещи и мобильные телефоны», «чувствовали себя хорошо, не были переохлаждены, жалоб и просьб не высказывали».

После оценки ситуации сотрудники СОГГ установили, что иностранцам «не угрожает опасность». Мигранты, как отмечается, отказались от предлагаемых в подобных случаях гуманитарных пакетов с продуктами питания и предметами первой необходимости.

С учетом всех обстоятельств «было принято решение в установленном законом порядке не допускать этих лиц на территорию Литвы и вернуть их обратно в Беларусь», говорится в сообщении.

В СОГГ считают, что «относительное затишье» на границе в последнее время «было обусловлено суровыми зимними условиями, затрудняющими преодоление физического барьера, а также временным снижением активности белорусских служб в содействии нелегальной миграции».

Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
Источник путинской власти иссякает
