28 мая 2026, четверг, 17:34
В Сети показали последствия ударов по российскому нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»

  20.02.2026, 16:35
Фотофакт.

В результате атак украинских беспилотников нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае страны-агрессора РФ получил серьезные повреждения.

Об этом в пятницу, 20 февраля сообщили аналитики OSINT-проекта «КіберБорошно», публикуя снимки с результатами поражения «Таманьнефтегаз».

В описании к кадрам эксперты отметили, что в результате атаки «был полностью уничтожен цех производства и фасовки специализированных жиров».

В свою очередь OSINT-аналитики Exilenova+ опубликовали снимки результатов поражения резервуаров на «Таманьнефтегаз».

«Один резервуар полностью уничтожен, еще один выгорел, третий — получил повреждения», — говорится в комментарии к публикации.

