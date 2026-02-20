В Сети показали последствия ударов по российскому нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»1
- 20.02.2026, 16:35
Фотофакт.
В результате атак украинских беспилотников нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае страны-агрессора РФ получил серьезные повреждения.
Об этом в пятницу, 20 февраля сообщили аналитики OSINT-проекта «КіберБорошно», публикуя снимки с результатами поражения «Таманьнефтегаз».
В описании к кадрам эксперты отметили, что в результате атаки «был полностью уничтожен цех производства и фасовки специализированных жиров».
В свою очередь OSINT-аналитики Exilenova+ опубликовали снимки результатов поражения резервуаров на «Таманьнефтегаз».
«Один резервуар полностью уничтожен, еще один выгорел, третий — получил повреждения», — говорится в комментарии к публикации.