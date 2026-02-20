В Сети показали последствия ударов по российскому нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» 1 20.02.2026, 16:35

Фотофакт.

В результате атак украинских беспилотников нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае страны-агрессора РФ получил серьезные повреждения.

Об этом в пятницу, 20 февраля сообщили аналитики OSINT-проекта «КіберБорошно», публикуя снимки с результатами поражения «Таманьнефтегаз».

В описании к кадрам эксперты отметили, что в результате атаки «был полностью уничтожен цех производства и фасовки специализированных жиров».

В свою очередь OSINT-аналитики Exilenova+ опубликовали снимки результатов поражения резервуаров на «Таманьнефтегаз».

«Один резервуар полностью уничтожен, еще один выгорел, третий — получил повреждения», — говорится в комментарии к публикации.

