Кризис в российской экономике нарастает 3 20.02.2026, 19:47

4,108

Больше половины крупных компаний готовятся увольнять персонал.

Больше половины крупных компаний в РФ закончили 2025 год с падением прибылей, сократили или полностью заморозили инвестиционные проекты, а многие из них готовятся увольнять сотрудников, предупредил Российский союз промышленников и предпринимателей, пишет The Moscow Times.

Согласно опросу РСПП, в прошлом году только 19% компаний продолжали инвестиции в обычном режиме. Каждая третья (33%) «существенно» их сократила, столько же — сократили «незначительно», а 15% полностью заморозили все проекты.

Три четверти участников исследования РСПП (72%) пожаловались на рост дебиторской задолженности — то есть неплатежей со стороны контрагентов. При чем в первую очередь не платят по контрактам госкорпорации, показал опрос.

У 62% гражданских предприятий в 2025 году упала прибыль, выросла доля убыточных компаний, констатировал вице-президент РСПП Александр Мурычев. «Нарастает кризис ликвидности и неплатежи. Огромный рост издержек. Учитывая тот факт, что ситуация по этим показателям ухудшалась в течение всего 2025 года и продолжает ухудшаться в этом году, у предприятий постепенно истощаются и собственные ресурсы, которые могли бы позволить продолжать деятельность», — сказал Мурычев.

Многие градообразующие предприятия, а также предприятия в моногородах уже перевели сотрудников на неполную занятость, а во второй половине 2026 года, по словам Мурычева, вероятнее всего, будут вынуждены начать увольнения. «Единственная видимая сегодня перспектива для многих предприятий — сокращение производства, сотрудников, а в самых критических ситуациях, к сожалению, и банкротство», — сказал Мурычев.

По данным Росстата, за январь–ноябрь прошлого сальдированная прибыль (прибыль минус убытки) российского бизнеса упала на 5,5%, до 25,43 трлн рублей. Нефтегазовые компании пережили обвал прибылей на 55%, автопроизводители — в 4 раза, а угольные компании получили рекордный в истории сальдированный убыток — 334,9 млрд рублей. Из 28 отраслей промышленности в минусе год завершили 21. А из 7, показавших рост, три оказались связанные с ОПК.

Правительство прогнозирует на текущий год ускорение экономического роста с 1% до 1,3%. Но в реальности экономика может свалиться в рецессию, считает Олег Вьюгин, профессор факультета экономических наук ВШЭ. Россия входит в 2026 год с повышенными налогами и высокой процентной ставкой; к этому добавляется проблема недобора нефтегазовых доходов из-за курса рубля, ограничений на экспорт, а также дисконтов до $29 за баррель, перечисляет Вьюгин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com