Ученые исследовали предрасположенность детей к математике

Ученые исследовали предрасположенность детей к математике5
- 20.02.2026, 21:45
Почему одни любят цифры, а другие — нет.
Цифры и формулы пугают одних детей и привлекают других. Почему же кто-то из школьников никак не может преуспеть в математике? Исследователи из Стэнфордского университета (США) нашли неожиданный ответ на этот вопрос, пишет «Нож».
Ученые провели эксперимент с участием 112 детей в возрасте от семи до десяти лет. Всем школьникам предложили решить несколько простых заданий на сравнение цифр и знаков. Сперва они определяли, какое из двух чисел больше. Далее экспериментаторы показывали им группы точек и вновь задавали тот же вопрос.
С помощью эксперимента исследователи смогли понять, как мозг разных детей распознает цифры и символические числа. При этом специалисты оценивали не только правильность ответов, но и удается ли детям учиться на своих ошибках в ходе всех испытаний.
Результаты выявили четкую закономерность. Оказалось, дети, имеющие проблемы с математикой, реже искали новые способы решения задач после неудачи. По словам ученых, именно это отличало их от всех школьников с развитыми математическими способностями.
Хесан Чанг, руководитель исследования, объяснил: «Эти нарушения необязательно связаны только с математическими навыками и могут проявляться при в других ситуациях».
Теперь команда хочет проверить свою гипотезу на более разнообразной выборке людей. Возможно, их исследования позволят разработать новые способы работы с детьми, имеющими проблемы с успеваемостью.