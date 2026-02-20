28 мая 2026, четверг, 22:46
Ученые исследовали предрасположенность детей к математике

  • 20.02.2026, 21:45
Почему одни любят цифры, а другие — нет.

Цифры и формулы пугают одних детей и привлекают других. Почему же кто-то из школьников никак не может преуспеть в математике? Исследователи из Стэнфордского университета (США) нашли неожиданный ответ на этот вопрос, пишет «Нож».

Ученые провели эксперимент с участием 112 детей в возрасте от семи до десяти лет. Всем школьникам предложили решить несколько простых заданий на сравнение цифр и знаков. Сперва они определяли, какое из двух чисел больше. Далее экспериментаторы показывали им группы точек и вновь задавали тот же вопрос.

С помощью эксперимента исследователи смогли понять, как мозг разных детей распознает цифры и символические числа. При этом специалисты оценивали не только правильность ответов, но и удается ли детям учиться на своих ошибках в ходе всех испытаний.

Результаты выявили четкую закономерность. Оказалось, дети, имеющие проблемы с математикой, реже искали новые способы решения задач после неудачи. По словам ученых, именно это отличало их от всех школьников с развитыми математическими способностями.

Хесан Чанг, руководитель исследования, объяснил: «Эти нарушения необязательно связаны только с математическими навыками и могут проявляться при в других ситуациях».

Теперь команда хочет проверить свою гипотезу на более разнообразной выборке людей. Возможно, их исследования позволят разработать новые способы работы с детьми, имеющими проблемы с успеваемостью.

