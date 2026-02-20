Z-пропагандист обвинил командующего дроновыми войсками РФ в потерях

Z-пропагандист обвинил командующего дроновыми войсками РФ в потерях2
- 20.02.2026, 23:12
Якобы Юрий Ваганов поставил некачественные БПЛА и РЭБ.
В РФ продолжается скандал в связи с тайным назначением бывшего торговца сантехникой Юрия Ваганова новыми дроновыми войсками РФ. Z-блогер и «рассерженный патриот» Максим Климов утверждает, что данный персонаж поставками некачественных БПЛА и РЭБ нанес российской армии огромные потери.
Обвинения Климов озвучил в своем блоге, передает «Диалог».
Z-блогер сообщил, что ему уже прилетало предупреждение по поводу критики в адрес Ваганова. Однако угрозам он не внял.
«Об унитазовском прошлом, о торговле сантехникой никто бы сейчас не вспоминал в отношении этого человека, если бы он себя достойно показал в ходе «СВО». На этом человеке крови наших бойцов не меньше, чем на «Мадяре» (командующем Силами беспилотных систем ВСУ — ред.)! Его действиями была разгромлена низовая радиоэлектронная разведка и организация радиоэлектронной борьбы. Это имеет катастрофические последствия не только сейчас на фронте, но и для дальнейшего хода боевых действий. Именно его действия! Потому что главный РЭБовец ВС РФ не лезет в тему низового РЭБ, потому что это корова, которую доит Юра Унитаз», — заявил Климов.
Важно отметить, что Кремль скрывает факт назначения Ваганова командующим дроновыми войсками РФ. По данным Климова, он до сих пор является всего лишь исполняющим обязанности, а не полноценным главой нового вида войск ВС России.