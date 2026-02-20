29 мая 2026, пятница, 0:28
Z-пропагандист обвинил командующего дроновыми войсками РФ в потерях

  • 20.02.2026, 23:12
Юрий Ваганов

Якобы Юрий Ваганов поставил некачественные БПЛА и РЭБ.

В РФ продолжается скандал в связи с тайным назначением бывшего торговца сантехникой Юрия Ваганова новыми дроновыми войсками РФ. Z-блогер и «рассерженный патриот» Максим Климов утверждает, что данный персонаж поставками некачественных БПЛА и РЭБ нанес российской армии огромные потери.

Обвинения Климов озвучил в своем блоге, передает «Диалог».

Z-блогер сообщил, что ему уже прилетало предупреждение по поводу критики в адрес Ваганова. Однако угрозам он не внял.

«Об унитазовском прошлом, о торговле сантехникой никто бы сейчас не вспоминал в отношении этого человека, если бы он себя достойно показал в ходе «СВО». На этом человеке крови наших бойцов не меньше, чем на «Мадяре» (командующем Силами беспилотных систем ВСУ — ред.)! Его действиями была разгромлена низовая радиоэлектронная разведка и организация радиоэлектронной борьбы. Это имеет катастрофические последствия не только сейчас на фронте, но и для дальнейшего хода боевых действий. Именно его действия! Потому что главный РЭБовец ВС РФ не лезет в тему низового РЭБ, потому что это корова, которую доит Юра Унитаз», — заявил Климов.

Важно отметить, что Кремль скрывает факт назначения Ваганова командующим дроновыми войсками РФ. По данным Климова, он до сих пор является всего лишь исполняющим обязанности, а не полноценным главой нового вида войск ВС России.

