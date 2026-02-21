Трамп в марте поедет в Китай

Трамп в марте поедет в Китай12
- 21.02.2026, 3:22
- 2,878
Президент США обещает «большое шоу».
Президент США Дональд Трамп 31 марта отправится с визитом в Китай. Он пробудет там до 2 апреля.
Об этом сообщило Reuters в пятницу, 20 февраля, со ссылкой на представителя Белого дома.
Издание отмечает, что встреча Трампа с главой КНР Си Цзиньпином состоится на фоне напряженности между крупнейшими экономиками мира.
Как отметил собеседник Reuters — чиновник, пожелавший сохранить анонимность, — визит Трампа продлится несколько дней и это свидетельствует о его серьезности. Обе стороны взвешивают, стоит ли продолжать торговое перемирие, которое приостановило так называемую войну тарифов.
Сам Трамп уже заявил, что его поездка в Китай будет «сумасшедшей».
«Мы должны устроить самое большое шоу, которое вы когда-либо видели в истории Китая», — сказал он.