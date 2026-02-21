29 мая 2026, пятница, 4:21
Трамп в марте поедет в Китай

Президент США обещает «большое шоу».

Президент США Дональд Трамп 31 марта отправится с визитом в Китай. Он пробудет там до 2 апреля.

Об этом сообщило Reuters в пятницу, 20 февраля, со ссылкой на представителя Белого дома.

Издание отмечает, что встреча Трампа с главой КНР Си Цзиньпином состоится на фоне напряженности между крупнейшими экономиками мира.

Как отметил собеседник Reuters — чиновник, пожелавший сохранить анонимность, — визит Трампа продлится несколько дней и это свидетельствует о его серьезности. Обе стороны взвешивают, стоит ли продолжать торговое перемирие, которое приостановило так называемую войну тарифов.

Сам Трамп уже заявил, что его поездка в Китай будет «сумасшедшей».

«Мы должны устроить самое большое шоу, которое вы когда-либо видели в истории Китая», — сказал он.

