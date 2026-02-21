Контратака ВСУ на Южном фронте: освобождены первые 300 квадратных километров

Контратака ВСУ на Южном фронте: освобождены первые 300 квадратных километров5
Зеленский впервые подтвердил успехи украинских сил.
Украинские подразделения добиваются успехов в освобождении территорий на южных участках фронта. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил контратаки ВСУ на этом направлении и заявил, что удалось освободить 300 кв. км территории.
Об этом глава государства сообщил в интервью AFP, пишет France 24.
Комментируя трехсторонний переговорный процесс с участием Киева, Москвы и Вашингтона о прекращении начатой Россией войны, президент отметил, что требование Кремля о передаче стране-агрессору неоккупированной части Донецкой области появилось тогда, когда украинские военные развивают контрнаступление на южном участке фронта.
«На сегодня освобождены 300 квадратных километров», – отметил лидер страны, но не стал вдаваться в подробности.
Как отмечают журналисты, состоявшиеся в начале недели переговоры при посредничестве США в Женеве не привели к прогрессу по ключевому вопросу территорий в рамках возможного соглашения о прекращении войны.
В Киеве неоднократно подчеркивали, что не рассматривают возможности вывода украинских подразделений с незахваченных оккупантами территорий Донетчины.
В этом же интервью Зеленский дал понять, что американская сторона также оказывает давление на Киев по вопросу территорий. «И американцы, и русские говорят, что если хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите с Донбасса», – сказал лидер страны.
Кроме того, Вашингтон и Москва хотят, чтобы в Украине состоялись президентские выборы в рамках плана по прекращению войны. «Будем честны, русские просто хотят меня заменить», – добавил глава государства.