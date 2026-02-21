закрыть
17
  • 21.02.2026, 13:54
  • 7,084
В российском Татарстане атака «Шахедов» сорвала масленичные гуляния

Массовые мероприятия в Казани отменили после взрывов.

В российском Татарстане сообщили об атаке беспилотников, на фоне чего в Казани отменили масленичные гуляния.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Что известно об атаке

По словам Коваленко, в местных пабликах появилась информация о взрывах в Татарстане. Он отметил, что «Шахеды» атакуют регион, и добавил, что Татарстан мог бы быть отдельным субъектом, богатым на ресурсы, однако «выбрал свой путь».

Заявления российской стороны

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке массированной атаки беспилотников на производственные объекты. По ее словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме.

Местных жителей призвали не находиться на открытом пространстве и держаться подальше от окон. Из-за угрозы атак беспилотников в Казани приняли решение отменить все масленичные гуляния, запланированные на этот день.

