Сикорский: Польша вышла из Оттавской конвенции в ответ на агрессию РФ
21.02.2026, 17:26
Польша хочет иметь возможность использовать противопехотные мины для обороны.
Решение о выходе из Оттавской конвенции — это ответ Польши на агрессивные действия России. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По словам главы польской дипломатии, Польша, таким образом, хочет — в случае угрозы — иметь возможность использовать противопехотные мины для обороны.
«Россия не присоединилась к Оттавской конвенции и вторглась в Украину. Иногда мины, будь то противотанковые или противопехотные, являются эффективным способом замедлить или даже вытеснить противника из определенных районов. Поэтому, когда наш сосед начал вторжение в другие соседние страны, мы не могли и дальше состоять в конвенции, поскольку польской армии необходим этот инструмент обороны», — сказал глава польской дипломатии.
Стоит отметить, что из Оттавской конвенции — помимо Польши — также вышли Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. В конце июня прошлого года соответствующий указ также подписал президент Украины. О своем намерении возобновить производство противопехотных мин и поддержать Украину в этом направлении также заявили Литва и Финляндия.