Новые глобальные пошлины на импорт в США составят 15%18
- 21.02.2026, 19:45
- 5,946
Трамп изменил решение.
Тарифы в размере 15%, вместо ранее заявленных 10%, президент США Дональд Трамп установил после «тщательной, детальной и полной» проверки решения Верховного суда по его торговой политике.
Об этом рамп написал в своей соцсети Truth Social.
В своем посте глава Белого дома подчеркнул, что пошлины вступают в силу «немедленно», и добавил, что новый уровень тарифов «полностью разрешен» и проверен с юридической точки зрения.