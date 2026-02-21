Новые глобальные пошлины на импорт в США составят 15% 18 21.02.2026, 19:45

5,946

Трамп изменил решение.

Тарифы в размере 15%, вместо ранее заявленных 10%, президент США Дональд Трамп установил после «тщательной, детальной и полной» проверки решения Верховного суда по его торговой политике.

Об этом рамп написал в своей соцсети Truth Social.

В своем посте глава Белого дома подчеркнул, что пошлины вступают в силу «немедленно», и добавил, что новый уровень тарифов «полностью разрешен» и проверен с юридической точки зрения.

