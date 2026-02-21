СМИ: Генерал РФ жаловался на стойкость украинских военных 6 21.02.2026, 22:12

12,302

«Франция меньше держалась, чем этот опорник».

Журналисты проекта «Схемы» («Радіо Свобода») получили доступ к большому объему переписки российского генерал-майора Романа Демурчиева. В одном из сообщений он жалуется на стойкость Сил обороны Украины на фронте.

В одном из голосовых сообщений он говорит, вероятно, о бойцах на тот момент 3-й отдельной штурмовой бригады.

«Х...ярили где-то два эшелона снарядов. Если бы ты видел по видео этот опорник, Франция меньше держалась в Великую Отечественную войну, чем этот опорник. Там нет живого места. Там даже, бл...дь, от деревьев ветвей нет. Там все выкорчевано. Все горит. А они выходят из окопа и гасят, бл...дь, и яичницу жарят на костре. Представляешь?» – сказал генерал.

Командир 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр Третьего армейского корпуса Иван Старостенко с позывным Кипиш, которому журналисты дали послушать это сообщение, сказал, что это о его бригаде.

По его словам, разговор Демурчиева касался позиции «Павлоград», которая находилась в зоне ответственности его батальона вблизи Нововодяного и Макеевки. По этой пехотной позиции противник массированно применял КАБ, ствольную артиллерию и минометы: за один день фиксировали десятки артиллерийских и минометных ударов, не считая атак дронов, рассказал военный.

Позицию «Павлоград» удерживали почти три месяца, пишут «Схемы». В одном из боев украинская пехота осталась фактически один на один с врагом, когда артиллерия уже не могла работать из-за близости противника. Тогда один из бойцов, по словам Старостенко, самостоятельно отразил атаку, получив очередное пулевое ранение, но спас позицию.

Командир подчеркнул, что стойкость украинской пехоты стала главным фактором обороны. По его словам, потери российской стороны были значительными – бывали дни, когда батальон уничтожал до 260 военных противников в сутки.

