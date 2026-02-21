Украинская «Фламинго» во время атаки на РФ побила мировой рекорд 4 21.02.2026, 23:17

16,540

По дальности удара крылатыми ракетами.

Силы обороны Украины в ночь на 21 февраля успешно поразили несколько вражеских объектов в России, а также на временно оккупированных украинских территориях. В частности, при помощи крылатых ракет «Фламинго» был поражен завод военно-промышленного комплекса в Воткинске (Удмуртия).

После попадания по этому предприятию на его территории произошел пожар. В настоящее время результаты атаки уточняются.

Генштаб ВСУ акцентируют внимание на том, что упомянутый завод специализируется на производстве межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», баллистических ракет «Булава», ракет для комплекса «Искандер» и авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

В свою очередь, аналитики отмечают, что атака на завод в Воткинске является самым дальним публично задокументированным ударом с применением крылатой ракеты – более 1700 км.

До этого рекорд принадлежал российской ракете «Калибр», которая в 7 октября 2015 года поразила из акватории Каспийского моря цели в Сирии. Тогда дальность составила 1500 км.

Эксперты также обращают внимание, что у американских ракет Tomahawk паспортная дальность составляет приблизительно 1600+ км в зависимости от модификации. Однако в большинстве случаев медиа не фиксируют точную дистанцию конкретного боевого полета как рекордную величину.

