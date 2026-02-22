Инвесторы сбегают из США в Европу 10 22.02.2026, 3:00

11,556

Названы две причины.

Смена инвестиционных приоритетов, бум оборонных расходов в Европе и признаки замедления экономики США формируют новый тренд на глобальных рынках капитала.

Как сообщает The Financial Times, международные инвесторы активно переводят средства с американского рынка в европейские активы.

По оценкам издания, уже в первой половине февраля еженедельный приток инвестиций в европейские акции достигал примерно 10 млрд долларов. Если динамика сохранится, месяц может установить абсолютный рекорд по вложениям в европейские фондовые площадки.

Первая причина – перегруженность США технологическими акциями

Одним из ключевых факторов аналитики называют структуру американского фондового рынка.

За последние годы доля IT-компаний, прежде всего связанных с искусственным интеллектом, резко выросла. В результате многие глобальные фонды стремятся диверсифицировать риски и уменьшить зависимость от технологического сектора.

Европейские же биржи воспринимаются как более «традиционные»: здесь выше доля банков, сырьевых компаний, промышленности и энергетики, что делает их привлекательными для ребалансировки портфелей.

Вторая причина – рост оборонной и промышленной экономики Европы

Дополнительным стимулом для инвесторов становится увеличение государственных расходов европейских стран на оборонные технологии и промышленность.

На фоне роста военных бюджетов стоимость акций оборонных и производственных компаний демонстрирует устойчивый рост, что усиливает интерес фондов к региону.

Аналитики считают, что инвестиции в такие отрасли воспринимаются как долгосрочный структурный тренд.

Экономика США демонстрирует признаки охлаждения

Одновременно американская экономика подает сигналы замедления. Издание Politico, ссылаясь на данные Министерства торговли США, пишет, что к концу 2025 года темпы роста существенно снизились.

В четвертом квартале ВВП увеличился лишь на 1,4%, тогда как годовая инфляция в декабре достигла около 3%.

По мнению авторов публикации, на ситуацию повлияли продолжительные бюджетные шатдауны и снижение потребительских расходов.

Сочетание слабых макроэкономических данных прервало серию позитивных отчетов, которые администрация президента Дональда Трампа ранее приводила как доказательство эффективности своей экономической политики.

Сам Трамп возложил ответственность за экономические проблемы на демократов в Конгрессе, не поддержавших бюджет, а также на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отказавшегося снижать процентные ставки.

Несмотря на замедление к концу года, в предыдущих кварталах экономика США показывала высокие темпы.

После снижения на 0,5% в первом квартале (частично из-за всплеска импорта перед введением новых тарифов), во втором квартале ВВП вырос на 3,8% в годовом выражении, а в третьем – ускорился до 4,4%, что стало одним из лучших результатов за последние годы.

В целом по итогам 2025 года экономика США выросла на 2,2% – заметно ниже показателя 2024 года, когда рост составлял 2,8%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com