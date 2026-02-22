В Иране вспыхнули новые акции протеста

В Иране вспыхнули новые акции протеста5
- 22.02.2026, 10:01
- 7,408
Демонстрации провели студенты нескольких университетов.
В субботу, 21 февраля, студенты нескольких университетов в Иране провели новые акции протеста — впервые после того, как власти страны жестоко подавили массовые выступления, состоявшиеся в январе, пишет Би-би-си.
Журналисты верифицировали кадры, на которых видна демонстрация студентов в тегеранском Технологическом университете имени Шарифа, начавшаяся в первый день учебного семестра.
На видео запечатлены сотни протестующих на территории кампуса. Многие из них несут иранские флаги и скандируют «Смерть диктатору!», очевидно имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
На тех же кадрах видна еще одна группа людей, поддерживающая правительство. Позже между двумя противоборствующими лагерями начинаются стычки.
Новые акции протеста в Иране: демонстрации провели студенты нескольких университетов https://t.co/6RWYX9VZsA— bbcrussian (@bbcrussian) February 22, 2026
Появились также подтвержденные фотографии сидячей забастовки в тегеранском Университете имени Шахида Бехешти. Кроме того, журналисты Би-би-си подтвердили подлинность кадров из еще одного столичного вуза: Технологического университета имени Амира Кабира.
В расположенном на северо-востоке городе Мешхед, втором по величине в Иране, местные студенты скандировали «Свобода!» и «Студенты, кричите, кричите о своих правах!».
Сообщается, что в течение дня состоялись демонстрации с участием значительного числа людей и в других районах. Раздаются призывы продолжить акции протеста в воскресенье.
Пока неясно, как власти отреагировали на демонстрации и были ли какие-либо аресты.
США собирают военную силу
Новые демонстрации в Иране проходят на фоне концентрации американских войск в регионе и угроз президента США Дональда Трампа применить против иранских властей военную силу.
США и их европейские союзники опасаются, что Иран намерен использовать свою ядерную программу для производства оружия, Тегеран настаивает, что разрабатывает атомные технологии только в мирных целях.
Во вторник на этой неделе представители Ирана и США провели переговоры в Швейцарии и заявили, что достигли определенных успехов.
Но после этого Трамп заявил, что «вероятно, в течение следующих 10 дней» мир узнает, удалось ли заключить соглашение, или же Вашингтон прибегнет к военной силе.
В прошлом Трамп поддерживал демонстрации в Иране, в том числе он призывал протестующих не прекращать свои акции и обещал, что «помощь уже в пути».
Однако угрозы Трампа пока не реализовались, и находящаяся за рубежом оппозиция призывает главу Белого дома нанести по Ирану удары, надеясь, что это приведет к падению режима. Некоторые другие представители оппозиции выступают против военного вмешательства США.
Массовые протесты, которые состоялись в январе, стали самыми масштабными после исламской революции 1979 года.
Базирующаяся в США правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (Hrana) сообщает, что верифицировала убийство за время демонстраций по меньшей мере 6159 человек, в том числе 5804 протестующих, 92 ребенка и 214 людей, связанных с властями.
Hrana также говорит, что расследует еще 17 тыс. предполагаемых смертей.