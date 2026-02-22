закрыть
В Иране вспыхнули новые акции протеста

  22.02.2026
Демонстрации провели студенты нескольких университетов.

В субботу, 21 февраля, студенты нескольких университетов в Иране провели новые акции протеста — впервые после того, как власти страны жестоко подавили массовые выступления, состоявшиеся в январе, пишет Би-би-си.

Журналисты верифицировали кадры, на которых видна демонстрация студентов в тегеранском Технологическом университете имени Шарифа, начавшаяся в первый день учебного семестра.

На видео запечатлены сотни протестующих на территории кампуса. Многие из них несут иранские флаги и скандируют «Смерть диктатору!», очевидно имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

На тех же кадрах видна еще одна группа людей, поддерживающая правительство. Позже между двумя противоборствующими лагерями начинаются стычки.

Появились также подтвержденные фотографии сидячей забастовки в тегеранском Университете имени Шахида Бехешти. Кроме того, журналисты Би-би-си подтвердили подлинность кадров из еще одного столичного вуза: Технологического университета имени Амира Кабира.

В расположенном на северо-востоке городе Мешхед, втором по величине в Иране, местные студенты скандировали «Свобода!» и «Студенты, кричите, кричите о своих правах!».

Сообщается, что в течение дня состоялись демонстрации с участием значительного числа людей и в других районах. Раздаются призывы продолжить акции протеста в воскресенье.

Пока неясно, как власти отреагировали на демонстрации и были ли какие-либо аресты.

США собирают военную силу

Новые демонстрации в Иране проходят на фоне концентрации американских войск в регионе и угроз президента США Дональда Трампа применить против иранских властей военную силу.

США и их европейские союзники опасаются, что Иран намерен использовать свою ядерную программу для производства оружия, Тегеран настаивает, что разрабатывает атомные технологии только в мирных целях.

Во вторник на этой неделе представители Ирана и США провели переговоры в Швейцарии и заявили, что достигли определенных успехов.

Но после этого Трамп заявил, что «вероятно, в течение следующих 10 дней» мир узнает, удалось ли заключить соглашение, или же Вашингтон прибегнет к военной силе.

В прошлом Трамп поддерживал демонстрации в Иране, в том числе он призывал протестующих не прекращать свои акции и обещал, что «помощь уже в пути».

Однако угрозы Трампа пока не реализовались, и находящаяся за рубежом оппозиция призывает главу Белого дома нанести по Ирану удары, надеясь, что это приведет к падению режима. Некоторые другие представители оппозиции выступают против военного вмешательства США.

Массовые протесты, которые состоялись в январе, стали самыми масштабными после исламской революции 1979 года.

Базирующаяся в США правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (Hrana) сообщает, что верифицировала убийство за время демонстраций по меньшей мере 6159 человек, в том числе 5804 протестующих, 92 ребенка и 214 людей, связанных с властями.

Hrana также говорит, что расследует еще 17 тыс. предполагаемых смертей.

