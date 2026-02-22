закрыть
26 февраля 2026, четверг, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске прошли массовые задержания издателей и распространителей книг

9
  • 22.02.2026, 10:52
  • 7,406
В Минске прошли массовые задержания издателей и распространителей книг

Часть задержанных отправили на «сутки».

В Минске на этой неделе прошли массовые задержания издателей и книгораспространителей. По информации правозащитного центра «Весна», всего было задержано как минимум 10 человек — часть из них отправили на «сутки» (административный арест).

Эту информацию подтверждают и источники «Нашай Нівы» — по данным издания, обыски и задержания были не единичными и не случайными, а системными и спланированными. В некоторых семьях задержали по несколько человек. Во время обысков у всех присутствующих в квартирах и офисах проверяли телефоны. Все задержанные имеют большие заслуги перед белорусской культурой.

Также сегодня стало известно, что издательство «Тэхналогія», выпускавшее книги и другую печатную продукцию на белорусском языке, приостановило свою работу. Сообщение об этом появилось в Facebook. «По определённым причинам издательство «Тэхналогія» не работает», — говорится в аккаунте. Других пояснений в публикации нет.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип