В Минске прошли массовые задержания издателей и распространителей книг

В Минске прошли массовые задержания издателей и распространителей книг9
- 22.02.2026, 10:52
Часть задержанных отправили на «сутки».
В Минске на этой неделе прошли массовые задержания издателей и книгораспространителей. По информации правозащитного центра «Весна», всего было задержано как минимум 10 человек — часть из них отправили на «сутки» (административный арест).
Эту информацию подтверждают и источники «Нашай Нівы» — по данным издания, обыски и задержания были не единичными и не случайными, а системными и спланированными. В некоторых семьях задержали по несколько человек. Во время обысков у всех присутствующих в квартирах и офисах проверяли телефоны. Все задержанные имеют большие заслуги перед белорусской культурой.
Также сегодня стало известно, что издательство «Тэхналогія», выпускавшее книги и другую печатную продукцию на белорусском языке, приостановило свою работу. Сообщение об этом появилось в Facebook. «По определённым причинам издательство «Тэхналогія» не работает», — говорится в аккаунте. Других пояснений в публикации нет.