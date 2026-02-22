закрыть
26 февраля 2026, четверг, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Украине

4
  • 22.02.2026, 11:13
  • 6,010
Россия нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Украине

Завод производит продукты питания всемирно известных брендов.

Россия нанесла удар по американскому бизнесу в Украине — гражданскому производственному предприятию компании «Монделис» в Тростянце — одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв. Это не военная цель, а завод, который работает с 1990-х годов, производя всемирно известные бренды, обеспечивая работой украинцев, внося вклад в нашу и американскую экономику. Когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину. Они нацелены на американские бизнес-интересы в Европе. Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя американские производственные мощности. Атаки на мирную промышленность — это не война, а целенаправленный экономический террор. За этим должна последовать ответственность», — заявил Сибига.

«Монделис Украина» — украинское предприятие, входящее в Mondelez International — американскую транснациональную компанию, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Владеет брендами Milka, Oreo, TUC, Barni, Halls и работает более чем в 160 странах. В Украине работает с 1995 года.

Также в ночь на 22 февраля Россия атаковала беспилотниками энергосистему Одесской области.

«В результате попаданий зафиксированы значительные повреждения и масштабные возгорания. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги пожара. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших», — сообщили спасатели.

В Киевской области в результате ночной российской атаки погиб один человек.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип