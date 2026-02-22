Искусственный интеллект решил спор Ньютона 22 22.02.2026, 12:53

Найден ответ на математическую загадку 300-летней давности.

Китайские ученые привлекли искусственный интеллект PackingStar, чтобы разобраться с математической головоломкой, над которой еще в 1694 году размышлял сам Исаак Ньютон.

Речь идет о так называемой «задаче о числе прикосновения« (kissing number problem), которая веками оставалась настоящим вызовом для человеческого разума, пишет Interesting Еngineering.

Суть проблемы довольно проста на бумаге: сколько одинаковых сфер могут одновременно касаться центральной сферы такого же размера, не перекрывая друг друга? В нашем трехмерном мире Ньютон утверждал, что таких сфер может быть 12, тогда как его оппонент Дэвид Грегори настаивал на 13.

Только через двести лет ученые окончательно подтвердили правоту Ньютона. Однако, как только мы выходим за пределы трех измерений, задача становится невероятно сложной. Например, в четырехмерном пространстве это число равно 24, а в 24-мерном — достигает впечатляющих 196 950.

Главная сложность заключается в том, что с каждым новым измерением геометрическая сложность растет экспоненциально. Человеческое воображение и обычные компьютеры просто не способны «просчитать» эти конфигурации. Именно здесь в игру вступает PackingStar.

Эта система использует двух ИИ-агентов, которые без всяких человеческих подсказок ищут оптимальные структуры в сверхсложных математических пространствах. Используя этот метод, команда уже смогла построить уникальные конфигурации для 13-го измерения, обнаружив тысячи новых вариантов размещения сфер.

