Остановка «Дружбы» ударила по режиму Лукашенко

Остановка «Дружбы» ударила по режиму Лукашенко4
- 22.02.2026, 17:44
«Гомельтранснефть «Дружба» лишилось 82 % объемов прокачки.
Одной из наиболее пострадавших сторон от отключения южной ветки трубопровода «Дружба» стало предприятие «Гомельтранснефть «Дружба».
Предприятие с начала февраля из-за российского удара по украинской инфраструктуре лишилось 82 % объёмов прокачки.
«Флагшток» обновил инфографику объёма поставок нефти по этому трубопроводу в 2025 году в сравнении с 2020 годом.
Сокращение объёма прокачки нефти в начале российского нападения на Украину в 2022 году уже болезненно ударило по предприятию и его работникам: была законсервирована часть нефтепрокачивающей инфраструктуры, а работникам урезали заработные платы и социальные гарантии.