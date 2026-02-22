закрыть
Остановка «Дружбы» ударила по режиму Лукашенко

4
  • 22.02.2026, 17:44
  • 22,166
Остановка «Дружбы» ударила по режиму Лукашенко

«Гомельтранснефть «Дружба» лишилось 82 % объемов прокачки.

Одной из наиболее пострадавших сторон от отключения южной ветки трубопровода «Дружба» стало предприятие «Гомельтранснефть «Дружба».

Предприятие с начала февраля из-за российского удара по украинской инфраструктуре лишилось 82 % объёмов прокачки.

«Флагшток» обновил инфографику объёма поставок нефти по этому трубопроводу в 2025 году в сравнении с 2020 годом.

Сокращение объёма прокачки нефти в начале российского нападения на Украину в 2022 году уже болезненно ударило по предприятию и его работникам: была законсервирована часть нефтепрокачивающей инфраструктуры, а работникам урезали заработные платы и социальные гарантии.

