В Польше раздадут туристические ваучеры

Как их получить?

Варминьско-Мазурское воеводство возвращается с программой «Bon Warmia Mazury 2026». Акция стартует 27 февраля. У программы две цели: поддержать местные отели и пансионаты вне высокого сезона и побудить туристов открыть для себя Край тысячи озёр весной. Средства будут распределяться в виде цифровых бонов, а решающим фактором станет очередность заявок, пишет The Warsaw.

От чего зависит сумма ваучера

Размер доплаты не фиксированный. Он зависит от стандарта объекта размещения, в котором путешественники решат провести как минимум две ночи. Чем выше категория отеля, тем большую финансовую поддержку можно получить.

Для тех, кто не успеет попасть в ограниченную пулю денежных бонов, предусмотрен утешительный приз — неограниченный скидочный бон, дающий право на 10% скидки в любом объекте-партнёре программы.

Акция стартует 27 февраля 2026 года, однако готовиться стоит заранее. Система выдачи бонов работает по принципу «кто первый, тот и лучший», а опыт прошлых выпусков показывает, что весь лимит расходится за несколько минут.

Общий бюджет разделён на три месяца, что даёт несколько шансов получить поддержку. Больше всего средств — целый 1 миллион злотых — выделено на апрель.

Как оформить туристический бон

Процедура полностью цифровая и состоит из нескольких простых шагов:

Оформить «Kartę Sympatyka Warmii i Mazur» — это можно сделать бесплатно в мобильном приложении или на официальном сайте региона.

Зарегистрироваться в системе программы. С 23 февраля зайти на сайт bonwarmiamazury.pl и создать пользовательский аккаунт.

27 февраля в 11:00 нужно зайти в аккаунт и обновить страницу, чтобы как можно быстрее сгенерировать свой уникальный бон с QR-кодом.

Показать бон в отеле. При заселении в выбранный объект предъявить персоналу цифровой бон — сумма счёта будет автоматически уменьшена на его номинал.

У программы есть ограничения, о которых стоит помнить при планировании поездки. Их игнорирование может привести к потере бона.

Только прямые бронирования: бон нельзя использовать, если проживание было забронировано через посреднические платформы, такие как Booking.com, Expedia или Airbnb. Необходимо связываться напрямую с отелем.

Исключённые даты (так называемые blackout dates): программа направлена на поддержку туризма в периоды низкого спроса, поэтому бон нельзя использовать на Пасху (4–6 апреля 2026 года) и во время майских праздников (1–3 мая 2026 года).

Полный список отелей и пансионатов, участвующих в акции, будет опубликован на сайте программы после 20 февраля 2026 года.

