закрыть
26 февраля 2026, четверг, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская нефтебаза почти полностью выгорела после удара ВСУ

2
  • 22.02.2026, 20:26
  • 7,098
Российская нефтебаза почти полностью выгорела после удара ВСУ

Спутниковый снимок.

Нефтебаза в Псковской области РФ почти полностью выгорела после удара в ночь на 19 февраля, сообщает российская служба американского «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки объекта.

Губернатор региона Михаил Ведерников утверждал, что на Великолукской нефтебазе якобы загорелся один резервуар с горючим, но новая фотография показывает, что после пожара практически вся территория объекта «стала черной».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип