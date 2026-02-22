Российская нефтебаза почти полностью выгорела после удара ВСУ 2 22.02.2026, 20:26

7,098

Спутниковый снимок.

Нефтебаза в Псковской области РФ почти полностью выгорела после удара в ночь на 19 февраля, сообщает российская служба американского «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки объекта.

Губернатор региона Михаил Ведерников утверждал, что на Великолукской нефтебазе якобы загорелся один резервуар с горючим, но новая фотография показывает, что после пожара практически вся территория объекта «стала черной».

