Российская нефтебаза почти полностью выгорела после удара ВСУ
- 22.02.2026, 20:26
Спутниковый снимок.
Нефтебаза в Псковской области РФ почти полностью выгорела после удара в ночь на 19 февраля, сообщает российская служба американского «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки объекта.
Губернатор региона Михаил Ведерников утверждал, что на Великолукской нефтебазе якобы загорелся один резервуар с горючим, но новая фотография показывает, что после пожара практически вся территория объекта «стала черной».