Иран заключил с Россией секретную сделку 3 22.02.2026, 20:43

На фоне возможных ударов США.

Представители Ирана в декабре заключили в Москве секретное соглашение с российской стороной о закупке переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» на сумму около €500 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на утекшие российские документы и источники, знакомые с деталями сделки.

Согласно контракту, российская госкомпания Рособоронэкспорт должна поставить Ирану 500 пусковых установок ПЗРК «Верба» и 2,5 тысячи ракет 9М336 в период с 2027 по 2029 год. В документах указана стоимость одной ракеты — €170 тысяч, пусковой установки — €40 тысяч. Общая сумма контракта составляет €495 млн.

«Верба» — переносной зенитный ракетный комплекс последнего поколения. Он оснащен ракетой 9М336 с трехспектральной инфракрасной головкой самонаведения, что повышает устойчивость к тепловым ловушкам и помехам. Комплекс предназначен для поражения низколетящих целей — самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Пуск осуществляется с переносной установки, которую можно держать на плече, а использование комплекса возможно мобильными подразделениями без развертывания стационарных радиолокационных средств.

По данным FT, Тегеран направил официальный запрос на поставку комплексов в июле прошлого года — вскоре после 12-дневной войны с Израилем, в ходе которой, как отмечает издание, иранская интегрированная система ПВО была значительно ослаблена. В той кампании США кратковременно присоединились к израильским ударам по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

Издание подчеркивает, что соглашение стало известно на фоне наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке администрацией Дональда Трампа, которая, по данным FT, требует от Тегерана согласиться на ограничения ядерной программы, угрожая ударами в противном случае.

