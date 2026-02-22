Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады

Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады6
В тройке США и Нидерланды.
Норвегия в четвертый раз подряд выиграла медальный зачет (18 — золотых, 12 — серебряных и 11 бронзовых медалей) на 25-х зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Это — рекорд по количеству золотых и общему числу наград (41). На второй строчке в таблице — США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), на третьей - Нидерланды (10, 7, 3). Хозяева Олимпиады — итальянцы — четвертые (10, 6, 14).
Последний комплект медалей в воскресенье, 22 февраля, был разыгран в финале хоккейного турнира между США Канадой. Американцы одержали победу в овертайме со счетом 2:1. Джек Хьюз — автор исторического золотого гола сборной США, он принес команде олимпийское золото через 46 лет после Игр-1980.
Белорусы впервые в истории — без медалей.