Закрытие Олимпийских игр: фоторепортаж 1 22.02.2026, 23:22

Фото: REUTERS

Олимпиада в Италии подошла к концу.

В итальянской Вероне проходит церемония закрытия Олимпийских игр. Норвегия в четвертый раз подряд выиграла медальный зачет (18 — золотых, 12 — серебряных и 11 бронзовых медалей) на 25-х зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Это — рекорд по количеству золотых и общему числу наград (41). На второй строчке в таблице — США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), на третьей - Нидерланды (10, 7, 3). Хозяева Олимпиады — итальянцы — четвертые (10, 6, 14).

Закрытие Олипиады проходит в древнем римском амфитеатре в Вероне.

