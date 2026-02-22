закрыть
27 февраля 2026, пятница, 0:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Закрытие Олимпийских игр: фоторепортаж

1
  • 22.02.2026, 23:22
  • 5,854
Закрытие Олимпийских игр: фоторепортаж
Фото: REUTERS

Олимпиада в Италии подошла к концу.

В итальянской Вероне проходит церемония закрытия Олимпийских игр. Норвегия в четвертый раз подряд выиграла медальный зачет (18 — золотых, 12 — серебряных и 11 бронзовых медалей) на 25-х зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Это — рекорд по количеству золотых и общему числу наград (41). На второй строчке в таблице — США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), на третьей - Нидерланды (10, 7, 3). Хозяева Олимпиады — итальянцы — четвертые (10, 6, 14).

Закрытие Олипиады проходит в древнем римском амфитеатре в Вероне.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип