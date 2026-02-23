закрыть
27 февраля 2026, пятница, 6:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На выборах в Колумбии баллотируется ИИ-бот

3
  • 23.02.2026, 7:30
  • 1,924
На выборах в Колумбии баллотируется ИИ-бот

Впервые в истории человечества.

Граждане Колумбии, придя на избирательные участки 8 марта, смогут проголосовать за виртуального кандидата - бота Гаитану. Об этом сообщило в воскресенье, 22 февраля, издание El Colombiano, подчеркнув, что Гаитана - не человек, а аватар бота, созданного при помощи искусственного интеллекта.

Это первый в истории планеты случай, когда в парламент суверенного государства баллотируется бот.

Цель проекта - усиление политического влияния индейцев цифровыми средствами. Кроме того, создатели Гаитаны хотят на практике проверить, как ИИ влияет на активность избирателей и способствует ли он интеграции в политическую систему групп населения, не имеющих должного представительства.

В агитационных материалах Гаитана также представлена как активист экологического движения, ведущая борьбу за сохранение окружающей среды и редких видов животных.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип