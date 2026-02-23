На выборах в Колумбии баллотируется ИИ-бот 3 23.02.2026, 7:30

1,924

Впервые в истории человечества.

Граждане Колумбии, придя на избирательные участки 8 марта, смогут проголосовать за виртуального кандидата - бота Гаитану. Об этом сообщило в воскресенье, 22 февраля, издание El Colombiano, подчеркнув, что Гаитана - не человек, а аватар бота, созданного при помощи искусственного интеллекта.

Это первый в истории планеты случай, когда в парламент суверенного государства баллотируется бот.

Цель проекта - усиление политического влияния индейцев цифровыми средствами. Кроме того, создатели Гаитаны хотят на практике проверить, как ИИ влияет на активность избирателей и способствует ли он интеграции в политическую систему групп населения, не имеющих должного представительства.

В агитационных материалах Гаитана также представлена как активист экологического движения, ведущая борьбу за сохранение окружающей среды и редких видов животных.

