Дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Татарстане 5 23.02.2026, 8:42

На месте удара вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 23 февраля жители Альметьевска в Татарстане сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины горит нефтеперекачивающая станция (НПС), расположенная вблизи Альметьевска , у села Калейкино, сообщает Astra.

НПС «Калейкино» — это головная нефтеперекачивающая станция (НПС), расположенная вблизи Альметьевска Татарстан, у села Калейкино. Она принимает нефть из разных трубопроводов и служит крупным узлом в магистральной системе. Принадлежит и эксплуатируется объектом АО «Транснефть – Прикамье» — это региональное подразделение ПАО «Транснефть».

