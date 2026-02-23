закрыть
25 февраля 2026, среда, 10:42
Российский Белгород атаковали ракеты

1
  • 23.02.2026, 9:17
  • 3,382
Российский Белгород атаковали ракеты

В городе пропал свет.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару. Из-за серьезных повреждений инфраструктуры в городе частичный блэкаут, есть проблемы с подачей воды и тепла.

Об этом пишет «РБК-Украина».

В пабликах публикуют кадры ракетного обстрела Белгорода - слышно гул сигнализаций от машин, взрывы; видны вспышки после ударов.

Очевидцы комментируют, что в городе тотальная темнота - свет раздается только от автомобильных фар.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетную атаку.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Вследствие этого есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей», — написал Гладков.

По его словам, масштаб повреждений в полном объеме оценят позже. Все оперативные службы находятся на местах. Информация о последствиях уточняется.

Следует отметить, что некоторые паблики пишут — в результате ракетного обстрела Белгорода была повреждена Фрунзенская электроподстанция. Также публикуются кадры после удара по этой подстанции.

