ISW: Россия меняет тактику 3 23.02.2026, 10:28

6,878

Будут дальнейшие атаки и покушения.

Теракт во Львове, в результате которого погибла 23-летняя полицейская и пострадали более 20 правоохранителей, показал, что Россия прибегает к эскалации диверсионной кампании, направленной на дестабилизацию украинского общества. А свои массированные удары в конце зимы РФ переориентирует с энергетической на водоснабжающую и железнодорожную инфраструктуру.

Такие выводы озвучил Институт изучения войны в своем новом отчете.

Там напомнили, что правоохранители Украины и Молдовы недавно заявляли об операции Энигма 2.0 — разоблачении организованной группы, которая готовила заказные убийства известных граждан Украины, в частности представителя по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ Андрея Юсова, журналистов и общественных деятелей. Служба безопасности Украины (СБУ) тогда предупредила, что Россия намерена использовать эти громкие убийства для распространения паники и дестабилизации социально-политической ситуации в Украине. А в августе 2025 года во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

После нового теракта во Львове в ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что данные украинской разведки указывают на вероятное намерение России продолжать такие нападения.

В ISW считают, что Россия и в дальнейшем будет организовывать подобные атаки и попытки покушений, для достижения своей цели, которая заключается в дестабилизации Украины. «РФ, вероятно, прибегает к эксалации диверсионной кампании, направленной на подрыв веры украинцев в их безопасность и дестабилизации украинского общества», — подчеркивают аналитики. Они убеждены, что Москва также может воспользоваться сообщениями о таких атаках или об арестах, связанных с сорванными попытками заговора, для продвижения нарративов, направленных на распространение паники и недоверия в украинском обществе.

Специалисты ISW также проанализировали новый массированный комбинированный удар, который Россия нанесла по Украине в ночь на 22 февраля. Аналитики обратили внимание на слова Владимира Зеленского, что российские войска на этот раз атаковали не только объекты энергетики, но и логистику, в частности объекты железной дороги, и инфраструктуру водоснабжения в украинских городах. Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба уточнил, что россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, повредив два локомотива.

В ISW констатируют, что переориентация России на новые цели массированных ударов происходит после атак, направленных на разрушение энергосети Украины посреди зимы. В то же время аналитики убеждены, что россияне, вероятно, и в дальнейшем будут продолжать усилия по дальнейшему разрушению энергетической инфраструктуры Украины путем дальнобойных комбинированных ударов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com