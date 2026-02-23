Обанкротился крупный белорусский нефтетрейдер 3 23.02.2026, 11:31

Поставщик топлива для госпредприятий накопил миллионные долги.

Экономическим судом Минска начато конкурсное производство по делу о банкротстве некогда довольно приличного по оборотам поставщика топлива на рынок Беларуси – компании «Фарнетти», пишет «Белорусы и рынок».

Минская компания, основным владельцем которой является Вадим Якушев (80% в капитале), обеспечивала в 2000-2010-е нефтепродуктами в основном государственных клиентов.

В 2025 году учредители «Фарнетти» приняли решение о ликвидации бизнеса, но ими придется «пропустить» его через процедуру банкротства.

Как следует из документов суда, непогашенные компанией требования перед кредиторами превышают сумму 1,8 млн рублей, а активов у «Фарнетти» только на чуть более 45 тыс. рублей.

