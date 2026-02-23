закрыть
25 февраля 2026, среда, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше белорусу предъявили обвинение за шпионаж

4
  • 23.02.2026, 12:01
  • 5,434
В Польше белорусу предъявили обвинение за шпионаж
Фото: charter97.org

Он работал на лукашенковскую разведку.

Гражданину Беларуси Павлу Т. предъявили обвинение в Польше за шпионаж в интересах белорусской военной разведки, он арестован. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

Мужчину задержали 9 февраля сотрудники Агентства внутренней безопасности.

«10 февраля прокурор предъявил ему обвинение в участии в период с июня 2024 года по февраль 2026 года на территории Польши, Германии и Литвы в деятельности белорусской разведки путем разведки объектов критической инфраструктуры, а также важных для обороны Польши и альянса НАТО объектов. Павел Т. был допрошен в качестве подозреваемого. На данном этапе информация о его процессуальной позиции не раскрывается», — сообщает прокуратура.

11 февраля суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. За преступление, в котором его обвиняют, ему грозит не менее пяти лет лишения свободы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип