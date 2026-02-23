В Польше белорусу предъявили обвинение за шпионаж 4 23.02.2026, 12:01

Он работал на лукашенковскую разведку.

Гражданину Беларуси Павлу Т. предъявили обвинение в Польше за шпионаж в интересах белорусской военной разведки, он арестован. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

Мужчину задержали 9 февраля сотрудники Агентства внутренней безопасности.

«10 февраля прокурор предъявил ему обвинение в участии в период с июня 2024 года по февраль 2026 года на территории Польши, Германии и Литвы в деятельности белорусской разведки путем разведки объектов критической инфраструктуры, а также важных для обороны Польши и альянса НАТО объектов. Павел Т. был допрошен в качестве подозреваемого. На данном этапе информация о его процессуальной позиции не раскрывается», — сообщает прокуратура.

11 февраля суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. За преступление, в котором его обвиняют, ему грозит не менее пяти лет лишения свободы.

