В Польше белорусу предъявили обвинение за шпионаж

В Польше белорусу предъявили обвинение за шпионаж4
- 23.02.2026, 12:01
Он работал на лукашенковскую разведку.
Гражданину Беларуси Павлу Т. предъявили обвинение в Польше за шпионаж в интересах белорусской военной разведки, он арестован. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.
Мужчину задержали 9 февраля сотрудники Агентства внутренней безопасности.
«10 февраля прокурор предъявил ему обвинение в участии в период с июня 2024 года по февраль 2026 года на территории Польши, Германии и Литвы в деятельности белорусской разведки путем разведки объектов критической инфраструктуры, а также важных для обороны Польши и альянса НАТО объектов. Павел Т. был допрошен в качестве подозреваемого. На данном этапе информация о его процессуальной позиции не раскрывается», — сообщает прокуратура.
11 февраля суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. За преступление, в котором его обвиняют, ему грозит не менее пяти лет лишения свободы.