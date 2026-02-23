Украинский дрон устроил «огненный ад» на складе армии РФ 3 23.02.2026, 12:31

6,460

Операторы ударных БПЛА обнаружили и поразили крупное скопление техники оккупантов.

Оператор украинского дрона залетел на склад армии РФ и выбирает цель: «Смотри, машины стоят! Очуметь! Капец здесь техники! Работы полно!»

Российские военные продолжают нести катастрофические потери на собственной территории из-за недооценки возможностей украинской аэроразведки. Как сообщает «Цензор.НЕТ», операторы ударных БПЛА 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили огромное скопление техники и имущества врага в Курской области.

То, что оккупанты считали надежным тыловым складом, благодаря мастерству десантников превратилось в гигантский костер.

