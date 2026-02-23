Лукашенко устроит проверку «всех людей в погонах»32
- 23.02.2026, 12:39
Их проверят на профессиональную пригодность.
Лукашенко заявил, что в ближайшее время все сотрудники силовых ведомств пройдут экзамен на профессиональную пригодность. По его словам, эта мера вызвана напряженной международной обстановкой.
По словам Лукашенко, проверку должны пройти «все люди в погонах» без исключения.
«Ситуация непростая. Вы это чувствуете. Я — тем более, получая широкую информацию о ситуации вокруг нашей страны», — сказал он.
Поэтому, по его словам, в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность.
«У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное», — сказал Лукашенко.
Отметим, в издании Forbes вышла статья, где отмечается: действия режима Лукашенко на белорусско-украинской границе стали причиной перевода Вооруженных сил Украины в состояние повышенной готовности, а уровень военной напряженности на северном направлении продолжает расти.
Напомним, Лукашенко начал поднимать военных в обход Генштаба после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Пропагандисты подтвердили, что правитель боится повторить судьбу венесуэльского коллеги, которого предали военные.