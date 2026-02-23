Десять прогнозов о возможных ударах США по Ирану 23.02.2026, 14:26

Что ждет Ближний Восток?

На фоне растущего напряжения между США и Ираном эксперты обсуждают возможные сценарии развития ситуации. Президент США Дональд Трамп, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по мнению аналитиков, стоят перед ключевыми решениями. Ниже приведены десять основных прогнозов, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

1. Хаменеи не согласится на жесткую сделку.

Иранский режим не откажется ни от обогащения урана, ни от регионального влияния. Даже внутренний кризис не приведет к капитуляции.

2. Трамп не примет слабую сделку.

Он не захочет повторять прежних ошибок и будет настаивать на более выгодных условиях. Хотя вероятность компромисса полностью не исключена.

3. Если Трамп проявит слабость, Израиль нанесет упреждающий удар.

Нетаньяху уже прибегал к подобным шагам и может повторить это, особенно на фоне политической неопределенности. Это подтолкнет США к более жесткой позиции.

4. Пентагон предложит Трампу три варианта ударов: «Наказать», «Ослабить», «Устранить».

Они различаются масштабом — от незначительных ударов до попытки ликвидировать руководство режима. Возможны комбинированные варианты.

5. Трамп выберет самый мягкий вариант — «Наказать».

Он захочет избежать большой войны, но при этом не сможет позволить себе выглядеть слабым после заявления о «красных линиях». Однако его непредсказуемость оставляет пространство для сомнений.

6. Ответ Ирана будет слабым и символическим.

Тегеран будет стремиться сохранить лицо, но не перейти грань полномасштабного конфликта. При этом риск ошибки в расчетах высок.

7. Если Иран переоценит силы, Трамп усилит удары до уровня «Ослабить».

Серьезные жертвы или успешная атака против американских целей вынудят США действовать жестче. Но Трамп постарается быстро завершить операцию.

8. После ударов США в Иране вспыхнут новые протесты.

Страна уже не раз демонстрировала готовность к массовым выступлениям. Любой внешний толчок способен запустить новый виток протестов.

9. Режим ответит массовыми репрессиями.

Власти воспримут протесты как угрозу и применят максимальное насилие. Возможны тысячи погибших.

10. Кровавое подавление протеста подтолкнет Трампа к вариантам «Ослабить» или «Устранить».

США окажутся втянуты в масштабный конфликт, где на кону будет авторитет сверхдержавы. Итогом может стать как падение режима, так и углубление хаоса.

