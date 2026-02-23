Исландия решила ускорить вступление в ЕС

Исландия решила ускорить вступление в ЕС2
Референдум о возобновлении переговоров могут провести уже в августе.
Исландия может провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз уже в августе, сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Парламент страны объявит дату голосования в ближайшие недели.
Правящая коалиция обещала провести референдум до 2027 года, но ускорила сроки из-за геополитических потрясений: введения американских пошлин и угроз Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Кандидат на пост посла США в Исландии Билли Лонг пошутил, что страна станет «52-м штатом», а Трамп четырежды упомянул Исландию в речи на форуме в Давосе, обсуждая Гренландию.
Комиссар по расширению Марта Кос заявила, что дискуссия о расширении ЕС «все больше связана с безопасностью и способностью действовать в мире конкурирующих сфер влияния». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьером Исландии Криструн Фростадоттир в Брюсселе подчеркнула, что партнерство «обеспечивает стабильность в нестабильном мире».
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на пике финансового кризиса, когда рухнули все три крупнейших банка страны. Но в 2013-м правительство заморозило переговоры, а в 2015-м попросило снять с нее статус кандидата.
Социологические опросы показывают рост поддержки вступления Исландии в ЕС. Переговоры могут пройти быстро — Исландия входит в Европейскую экономическую зону и Шенген, а до заморозки успела закрыть 11 из 33 переговорных пунктов.