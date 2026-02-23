Исландия решила ускорить вступление в ЕС 2 23.02.2026, 14:50

2,228

Референдум о возобновлении переговоров могут провести уже в августе.

Исландия может провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз уже в августе, сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Парламент страны объявит дату голосования в ближайшие недели.

Правящая коалиция обещала провести референдум до 2027 года, но ускорила сроки из-за геополитических потрясений: введения американских пошлин и угроз Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Кандидат на пост посла США в Исландии Билли Лонг пошутил, что страна станет «52-м штатом», а Трамп четырежды упомянул Исландию в речи на форуме в Давосе, обсуждая Гренландию.

Комиссар по расширению Марта Кос заявила, что дискуссия о расширении ЕС «все больше связана с безопасностью и способностью действовать в мире конкурирующих сфер влияния». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьером Исландии Криструн Фростадоттир в Брюсселе подчеркнула, что партнерство «обеспечивает стабильность в нестабильном мире».

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на пике финансового кризиса, когда рухнули все три крупнейших банка страны. Но в 2013-м правительство заморозило переговоры, а в 2015-м попросило снять с нее статус кандидата.

Социологические опросы показывают рост поддержки вступления Исландии в ЕС. Переговоры могут пройти быстро — Исландия входит в Европейскую экономическую зону и Шенген, а до заморозки успела закрыть 11 из 33 переговорных пунктов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com