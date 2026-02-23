Украинские бойцы взорвали российский опорный пункт
- 23.02.2026, 15:44
- 3,804
Дерзкая операция попала на видео.
Украинские штурмовые группы продолжают внедрять максимально эффективные методы ликвидации врага в ближнем бою. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появились впечатляющие кадры уничтожения российского опорного пункта бойцами батальона «Морок» 225-го отдельного штурмового полка.
Вместо длительных перестрелок в лабиринтах укреплений, защитники Украины применили «тяжелые аргументы», которые не оставили захватчикам шансов даже на сдачу в плен.
На записи зафиксирован момент, когда двое украинских штурмовиков, заложив взрывчатку, стремительно отбегают от замаскированного подземного укрытия оккупантов.
Через мгновение происходит взрыв колоссальной силы. Земляная насыпь, служившая крышей блиндажа, буквально подлетает в воздух от избыточного давления, после чего обрушивается внутрь, наглухо засыпая помещение.
Для уничтожения позиции бойцы использовали противотанковые мины ТМ-62, мощность которых была дополнительно увеличена. Такой метод «прогрева» гарантирует полное разрушение конструкции и ликвидацию всех, кто находился внутри.