25 февраля 2026, среда, 17:05
Украинские бойцы взорвали российский опорный пункт

  • 23.02.2026, 15:44
  • 3,804
Дерзкая операция попала на видео.

Украинские штурмовые группы продолжают внедрять максимально эффективные методы ликвидации врага в ближнем бою. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появились впечатляющие кадры уничтожения российского опорного пункта бойцами батальона «Морок» 225-го отдельного штурмового полка.

Вместо длительных перестрелок в лабиринтах укреплений, защитники Украины применили «тяжелые аргументы», которые не оставили захватчикам шансов даже на сдачу в плен.

На записи зафиксирован момент, когда двое украинских штурмовиков, заложив взрывчатку, стремительно отбегают от замаскированного подземного укрытия оккупантов.

Через мгновение происходит взрыв колоссальной силы. Земляная насыпь, служившая крышей блиндажа, буквально подлетает в воздух от избыточного давления, после чего обрушивается внутрь, наглухо засыпая помещение.

Для уничтожения позиции бойцы использовали противотанковые мины ТМ-62, мощность которых была дополнительно увеличена. Такой метод «прогрева» гарантирует полное разрушение конструкции и ликвидацию всех, кто находился внутри.

