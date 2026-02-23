Украинские бойцы взорвали российский опорный пункт 23.02.2026, 15:44

3,804

Дерзкая операция попала на видео.

Украинские штурмовые группы продолжают внедрять максимально эффективные методы ликвидации врага в ближнем бою. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появились впечатляющие кадры уничтожения российского опорного пункта бойцами батальона «Морок» 225-го отдельного штурмового полка.

Вместо длительных перестрелок в лабиринтах укреплений, защитники Украины применили «тяжелые аргументы», которые не оставили захватчикам шансов даже на сдачу в плен.

На записи зафиксирован момент, когда двое украинских штурмовиков, заложив взрывчатку, стремительно отбегают от замаскированного подземного укрытия оккупантов.

Через мгновение происходит взрыв колоссальной силы. Земляная насыпь, служившая крышей блиндажа, буквально подлетает в воздух от избыточного давления, после чего обрушивается внутрь, наглухо засыпая помещение.

Для уничтожения позиции бойцы использовали противотанковые мины ТМ-62, мощность которых была дополнительно увеличена. Такой метод «прогрева» гарантирует полное разрушение конструкции и ликвидацию всех, кто находился внутри.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com